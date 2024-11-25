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        Bolu'da kamyonun devrildiği kazada onlarca tavuk telef oldu

        Bolu'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrilen kamyondaki onlarca tavuk telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 15:42 Güncelleme: 25.11.2024 - 15:43
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        Bolu'da kamyonun devrildiği kazada onlarca tavuk telef oldu
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        Bolu'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrilen kamyondaki onlarca tavuk telef oldu.

        Gölcük Tabiat Parkı yolunda seyreden sürücüsü öğrenilemeyen 14 DF 689 plakalı tavuk yüklü kamyon, kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle kontrolden çıkarak devrildi.

        Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kasadan savrulan onlarca tavuk telef oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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