Bolu'da belediye işçileri dev kardan adam yaptı

Bolu Belediyesi işçileri tarafından 5 metre uzunluğunda kardan adam yapıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, İzzet Baysal Mahallesi Kuvayı Milliye Bulvarı'na kardan adam yapılması için çalışma başlattı.

İş makinesi yardımıyla okul bahçelerinden toplanan karlar, kamyonlara yüklenerek Kuvayı Milliye Bulvarı'na getirildi.