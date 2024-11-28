Bolu'da evlerden hırsızlık yapan zanlı, konakladığı otel odasında yakalandı

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını ve plaka tanıma sistemlerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını zanlı A.K'nin (26) gerçekleştirdiğini tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, İzzet Baysal, Sümer ve Sandallar mahallelerinde 3 evden yaklaşık 70 bin lira değerinde ziynet, saat ve değerli eşya çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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