Bolu'da trafoda çıkan yangın söndürüldü
Bolu'nun Mengen ilçesinde trafoda çıkan yangın söndürüldü.
Bolu'nun Mengen ilçesinde trafoda çıkan yangın söndürüldü.
Çapak Deresi mevkisinde bulunan kum ocağının şantiyesindeki elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı.
Şantiye görevlilerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, bölgedeki elektrik akımının kesilmesinin ardından yangına müdahale etti.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
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