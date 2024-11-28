Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da trafoda çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'nun Mengen ilçesinde trafoda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 21:46 Güncelleme: 28.11.2024 - 21:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da trafoda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'nun Mengen ilçesinde trafoda çıkan yangın söndürüldü.

        Çapak Deresi mevkisinde bulunan kum ocağının şantiyesindeki elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı.

        Şantiye görevlilerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, bölgedeki elektrik akımının kesilmesinin ardından yangına müdahale etti.

        Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mücadele oynanıyor!
        Mücadele oynanıyor!
        Hollanda'da heyecan sürüyor!
        Hollanda'da heyecan sürüyor!
        Narin davasında yeni gelişme! O görüntüler de dosyaya eklendi
        Narin davasında yeni gelişme! O görüntüler de dosyaya eklendi
        Sahte dolarda neler yaşandı?
        Sahte dolarda neler yaşandı?
        "Bankaların gerçek dolarları almaları gerekiyor"
        "Bankaların gerçek dolarları almaları gerekiyor"
        Lübnanlılar evlerine döndü
        Lübnanlılar evlerine döndü
        5 yaşındaki Melike'nin ölümünde babadan kan donduran ifade!
        5 yaşındaki Melike'nin ölümünde babadan kan donduran ifade!
        28 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        28 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        Florya arazisine dev talip
        Florya arazisine dev talip
        Dört yıl sonra savaş tekrar Halep'te
        Dört yıl sonra savaş tekrar Halep'te
        Uçum: Bu eski tarzda ya da yeni versiyonda bir çözüm süreci değil
        Uçum: Bu eski tarzda ya da yeni versiyonda bir çözüm süreci değil
        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması
        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Bakanlık, inceleme başlattı
        Bakanlık, inceleme başlattı
        Polatlara yeni 7 iddianame!
        Polatlara yeni 7 iddianame!
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Fenerbahçe, Prag deplasmanına çıkacak
        Fenerbahçe, Prag deplasmanına çıkacak
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Motosiklet devinden büyük kayıp!

        Benzer Haberler

        Tabancasıyla oynayan orman muhafaza memuru, iş makinesi operatörünü vurdu
        Tabancasıyla oynayan orman muhafaza memuru, iş makinesi operatörünü vurdu
        Boluspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Boluspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Bolu'da karlı havada yılkı atları görüntülendi
        Bolu'da karlı havada yılkı atları görüntülendi
        Bolu'da evlerden ziynet eşyaları çalan şüpheli yakalandı
        Bolu'da evlerden ziynet eşyaları çalan şüpheli yakalandı
        GÜNCELLEME - Bolu'da konakladığı otel odasında yakalanan hırsızlık şüphelis...
        GÜNCELLEME - Bolu'da konakladığı otel odasında yakalanan hırsızlık şüphelis...
        Bolu'da evlerden hırsızlık yapan zanlı, konakladığı otel odasında yakalandı
        Bolu'da evlerden hırsızlık yapan zanlı, konakladığı otel odasında yakalandı