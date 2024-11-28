Bolu'da trafoda çıkan yangın söndürüldü

Çapak Deresi mevkisinde bulunan kum ocağının şantiyesindeki elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı.

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