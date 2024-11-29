Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Kartalkaya yolundaki kar manzarası havadan görüntülendi

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'ya ulaşım sağlanan yoldaki kar manzarası, güzel görüntü oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 16:11 Güncelleme: 29.11.2024 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartalkaya yolundaki kar manzarası havadan görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'ya ulaşım sağlanan yoldaki kar manzarası, güzel görüntü oluşturdu.

        Bolu'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ne giden yol, kentte hafta sonundan itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Sarıalan bölgesinde bulunan ağaçlar ile yol kenarlarındaki alanlarda oluşan kar manzarası, havadan görüntülendi.

        Öte yandan, kayak merkezinde 2 bin 200 yatak kapasiteli 5 otel, hazırlıklarını tamamlayarak sezonun açılmasını beklemeye başladı.

        Pistlerinde yapay karlama sistemi kullanan 2 otel 6 Aralık'tan, diğer oteller ise 13 Aralık'tan itibaren misafirlerini kabul edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu BM ile devam edemeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu BM ile devam edemeyiz
        Sahte içkiden 7 can kaybı!
        Sahte içkiden 7 can kaybı!
        Kapatılan hastanelere kayyum atandı
        Kapatılan hastanelere kayyum atandı
        Beşiktaş'ta son günlerde neler yaşandı?
        Beşiktaş'ta son günlerde neler yaşandı?
        Önce annesi şimdi de babası can verdi!
        Önce annesi şimdi de babası can verdi!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Hasan Arat başkanlıktan istifa etti!
        Hasan Arat başkanlıktan istifa etti!
        Kamyonet, istinat duvarına çarptı; 2 çocuk öldü, sürücü baba yaralı
        Kamyonet, istinat duvarına çarptı; 2 çocuk öldü, sürücü baba yaralı
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Zehra'yı 3 kez bıçaklayıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Zehra'yı 3 kez bıçaklayıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        Kağıt topluyorlardı... Baba ile oğlu ayıran kaza!
        Kağıt topluyorlardı... Baba ile oğlu ayıran kaza!
        O anlar kamerada! Husumetlisi kaçmaya çalıştı! Katil: 16 yaşında!
        O anlar kamerada! Husumetlisi kaçmaya çalıştı! Katil: 16 yaşında!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        Ödül töreniyle sona erdi
        Ödül töreniyle sona erdi

        Benzer Haberler

        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'dan kısa kısa
        Abant Gölü Milli Parkı'nda kar güzelliği
        Abant Gölü Milli Parkı'nda kar güzelliği
        Bolu'da trafoda çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da trafoda çıkan yangın söndürüldü
        Tabancasıyla oynayan orman muhafaza memuru, iş makinesi operatörünü vurdu
        Tabancasıyla oynayan orman muhafaza memuru, iş makinesi operatörünü vurdu
        Boluspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Boluspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Bolu'da karlı havada yılkı atları görüntülendi
        Bolu'da karlı havada yılkı atları görüntülendi