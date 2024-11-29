Kartalkaya yolundaki kar manzarası havadan görüntülendi
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'ya ulaşım sağlanan yoldaki kar manzarası, güzel görüntü oluşturdu.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'ya ulaşım sağlanan yoldaki kar manzarası, güzel görüntü oluşturdu.
Bolu'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ne giden yol, kentte hafta sonundan itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.
Sarıalan bölgesinde bulunan ağaçlar ile yol kenarlarındaki alanlarda oluşan kar manzarası, havadan görüntülendi.
Öte yandan, kayak merkezinde 2 bin 200 yatak kapasiteli 5 otel, hazırlıklarını tamamlayarak sezonun açılmasını beklemeye başladı.
Pistlerinde yapay karlama sistemi kullanan 2 otel 6 Aralık'tan, diğer oteller ise 13 Aralık'tan itibaren misafirlerini kabul edecek.
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