Kartalkaya yolundaki kar manzarası havadan görüntülendi

Pistlerinde yapay karlama sistemi kullanan 2 otel 6 Aralık'tan, diğer oteller ise 13 Aralık'tan itibaren misafirlerini kabul edecek.

Bolu'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ne giden yol, kentte hafta sonundan itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

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