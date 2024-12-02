Kar yağışı ve buzlanmalarda ulaşımın aksadığı Bolu Dağı'nda kış lastiği denetimi yapıldı

Gerekli şartları taşımadıkları için yola devam etmelerine izin verilmeyen sürücüler, en yakın lastik değişim merkezlerine yönlendiriliyor.

Şoförlerin sürücü belgelerini de kontrol eden ekipler, kış lastiği bulunmayan ticari araç sahiplerine 4 bin 69 lira idari para cezası uyguluyor.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için dün başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi İstanbul yönünde kontrol noktası oluşturdu.

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