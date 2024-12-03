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        Bolu'da devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı

        Bolu'da devrilen otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 11:23 Güncelleme: 03.12.2024 - 11:23
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        Bolu'da devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
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        Bolu'da devrilen otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu Gerede istikametinde A.K. idaresindeki 14 KG 703 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kuruçay mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan E.G'nin tedavisi ambulansta yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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