Bolu'da devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
Bolu'da devrilen otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
Bolu'da devrilen otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Gerede istikametinde A.K. idaresindeki 14 KG 703 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kuruçay mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan E.G'nin tedavisi ambulansta yapıldı.
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