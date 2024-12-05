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        Mengen'de aşçı adaylarına "İlham Veren Hikayeler" etkinliği düzenlendi

        Bolu'nun Mengen ilçesinde eğitim gören aşçı adaylarına yönelik "İlham Veren Hikayeler" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 13:47 Güncelleme: 05.12.2024 - 13:47
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        Mengen'de aşçı adaylarına "İlham Veren Hikayeler" etkinliği düzenlendi
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        Bolu'nun Mengen ilçesinde eğitim gören aşçı adaylarına yönelik "İlham Veren Hikayeler" etkinliği gerçekleştirildi.

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mengen Yüksekokulu tarafından, öğrencilerin meslek hakkında bilgi almaları ve duayen aşçıların tecrübelerinden faydalanması için konferans düzenlendi.

        Okulun konferans salonundaki etkinliğe Türkiye, ABD ve İrlanda'daki otel ve restoranlarda çalışan şef aşçı Cihan Çetinkaya konuşmacı olarak katıldı.

        Dr. Öğretim Görevlisi Berker Çiftçi moderatörlüğündeki konferansta Çetinkaya, gastronomi ve yemek sanatları alanındaki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

        Çetinkaya, profesyonel mutfakların dönüşümünde eğitimin ve bilgi paylaşımının oynadığı kritik rolün yanı sıra kariyer yolculuğuna ışık tutan ilham verici deneyimlerini öğrencilere anlattı.

        Mutfağın sadece iş alanı olmadığına dikkati çeken Çetinkaya, bilim ve sanat olarak ele alınması gereken mutfağın gelecekte nasıl olacağı konusundaki öngörülerini aktardı.

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