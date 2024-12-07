Göynük'te çıkan ev yangını söndürüldü
Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü.
Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü.
Karaaliler köyünde Mustafa G'ye ait evde sobadan kaynaklı yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın, evde hasara neden oldu.
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