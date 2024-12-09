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        Bolu'da yaşlı adam, devrilen ağacı kesmek için çıktığı evinin çatısında ölü bulundu

        Bolu'da evinin üzerine çam ağacı devrilen yaşlı adam, kesim için çıktığı çatıda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 15:38 Güncelleme: 09.12.2024 - 15:40
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        Bolu'da yaşlı adam, devrilen ağacı kesmek için çıktığı evinin çatısında ölü bulundu
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        Bolu'da evinin üzerine çam ağacı devrilen yaşlı adam, kesim için çıktığı çatıda ölü bulundu.

        Elmalık köyünde yaşayan Fikret Aktay (78), kuvvetli rüzgar nedeniyle tek katlı evinin üzerine devrilen çam ağacını kesmek için motorlu testereyle çatıya çıktı.

        Düşme ihtimaline karşı kendini güneş enerjisi panelinin demirine bağlayan Aktay'ın bir süre sonra aşağı inmediğini fark eden yakınları, yaşlı adamı çatıda hareketsiz halde buldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Aktay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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