Bolu'da yaşlı adam, devrilen ağacı kesmek için çıktığı evinin çatısında ölü bulundu

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Aktay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Düşme ihtimaline karşı kendini güneş enerjisi panelinin demirine bağlayan Aktay'ın bir süre sonra aşağı inmediğini fark eden yakınları, yaşlı adamı çatıda hareketsiz halde buldu.

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