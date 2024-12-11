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        Bolu Dağı'nda sağanak etkili oldu

        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 09:41 Güncelleme: 11.12.2024 - 09:44
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        Bolu Dağı'nda sağanak etkili oldu
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        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak etkisini gösterdi.

        Gece başlayan hafif sağanak, sabah D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmak, Karanlıkdere ile Seymenler, Anadolu Otoyolu'nun ise Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde yoğunluğunu artırdı.

        Sağanak nedeniyle yol kenarlarında yer yer su birikintileri oluştu.

        Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri sağanağa karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Bolu kent merkezinde de sağanak görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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