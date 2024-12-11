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        Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor

        Türkiye'nin önemli kış turizmi destinasyonlarından Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı aralıklarla sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 16:57 Güncelleme: 11.12.2024 - 16:57
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        Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor
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        Türkiye'nin önemli kış turizmi destinasyonlarından Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı aralıklarla sürüyor.

        Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta, Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan merkezde, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

        Yapay karlamayla kar kalınlığının 75 santimetreye ulaştığı pistlerin bulunduğu merkezde şu an iki otel hizmet veriyor. Tesisteki diğer 3 otel ise sezon açılışını yapacakları 15 Aralık'ı bekliyor.

        Bu arada kar yağışı, Sarıalan ve Aladağ yaylarında da etkisini gösteriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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