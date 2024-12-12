Bolu'dan kısa kısa

Bolu'da Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yurtlarda kalan öğrencilere bina tahliyesi ve yangın eğitimi verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, AFAD ekipleri tarafından yurtlarda barınan öğrencilere yönelik bina tahliyesi ve yangın tatbikatının başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, gerçeğini aratmayan tatbikat kapsamında acil durumlara karşı bilinçlendirme ve hızlı müdahale kabiliyetinin kazandırılmasının hedeflendiği ifade edildi.