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        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu'da Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yurtlarda kalan öğrencilere bina tahliyesi ve yangın eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 10:50 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:03
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        Bolu'da Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yurtlarda kalan öğrencilere bina tahliyesi ve yangın eğitimi verildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, AFAD ekipleri tarafından yurtlarda barınan öğrencilere yönelik bina tahliyesi ve yangın tatbikatının başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

        Açıklamada, gerçeğini aratmayan tatbikat kapsamında acil durumlara karşı bilinçlendirme ve hızlı müdahale kabiliyetinin kazandırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

        - Bolu'da "silvikültürel faaliyetler" incelendi

        Silvikültür Dairesi Başkan Yardımcısı Yaşar Çakıroğlu ve beraberindekiler, Bolu Orman Bölge Müdürlüğünün sorumluluk sahasında yürütülen "silvikültürel (planlı ormancılık) faaliyetleri" yerinde inceledi.

        Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü Kaplandede Orman İşletme Şefliği 2024 yılı tohumlama kesiminde bulunan ilgili alanlar ile Bolu Orman İşletme Müdürlüğü Çaltepe ve Çele orman işletme şefliklerinde geçen yıllarda gençleştirme çalışması yapılan bölümlerde incelemede bulunulduğu kaydedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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