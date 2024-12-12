Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Bölgede görev yapan polis ekipleri ise sürücüleri dikkatli seyretmeleri, hız yapmamaları ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Kar yağışı, kara yolunun Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak ve Karanlıkdere kesimlerinde etkili oldu.

Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

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