Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        "Çevre Tırı" gençlerde farkındalık için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansınca, gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali", Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 19:01 Güncelleme: 17.12.2024 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çevre Tırı" gençlerde farkındalık için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansınca, gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali", Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) devam ediyor.

        Gölköy kampüsündeki etkinliğe katılan Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ve BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ile öğrenciler, "Çevre İçin Yollardayız, Gençlerin Yanındayız" sloganıyla harekete geçen "Çevre Tırı"nı ziyaret etti.

        Pirinççi, gazetecilere, yeşil alanlarıyla tanınan BAİBÜ'de Bakanlığın ve Ajansın faaliyetlerini doğrudan gençlere anlattıklarını, yeni dönemde hayata geçirilecek "Depozito Yönetim Sistemi"ne ilişkin bilgi verdiklerini söyledi.

        Bakanlığın 2025'te de gençler için çalışmalar yapacağına işaret eden Pirinççi, "Gerek çevrenin korunması gerekse de döngüsel ekonomiye katkı sağlaması açısından Bakan'ımız Sayın Murat Kurum'un belirleyeceği tarihte Depozito Yönetim Sistemi'nin tanıtımı yapılacak. Hangi ilde başlayacağı, hangi illere yayılacağı ve Türkiye genelinde ne zaman devreye alınacağını Sayın Bakan'ımız açıklayacak. Bakanlığımızca yürütülen bu çalışmayla dünyada ilk olarak nitelendirebileceğimiz, teknolojisi, yöntemi ve yaygınlığı açısından dünyada örneği olmayan bir sistemi hayata geçirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

        Pirinççi, öğrencilerin çevrenin korunmasına kayıtsız kalmadıklarına değinerek, "Bu ilgi bizler açısından sevindirici. Bakanlık olarak attığımız adımlar, gençlerimize ve hatta gelecekte onların çocuklarına yarayacak. Bu adımların meyvelerini belki de 10, 15, 20 yıl sonra çok daha etkili şekilde göreceğiz." dedi.

        Prof. Dr. Alişarlı da çevreye duyarlı, çevre kulüpleri bulunan, bakanlıklar düzeyinde projeler üretip hayata geçiren üniversite olduklarını anlattı.

        Kampüs içinde sıfır atıkla ilgili toplama alanlarının bulunduğuna değinen Alişarlı, "Sadece atıklarla ilgili değil, önümüzdeki dönem için güneş enerji sistemiyle ilgili de çalışmamız olacak. Bu çalışmayla aynı zamanda elektrikten tasarrufu edip ciddi şekilde bütçeye katkı sağlayacak bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Çevre Tırı

        Gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali" kapsamında, "Çevre İçin Yollardayız, Gençlerin Yanındayız" sloganıyla harekete geçen Çevre Tırı'nın ilk durağı Sakarya Üniversitesi oldu.

        Özellikle sıfır atık, geri dönüşüm, "Depozito Yönetim Sistemi", deniz ekosisteminin önemi ve "Mapa Şamandıra Sistemi" ile çevrenin korunması ve sürdürülebilir gelecek temalarına vurgu yapan eğlendirici ve öğretici içerikler barındıran tırın, ilk etapta 9 ilde 13 üniversitede öğrencilerle buluşması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Peskov: Üslerle ilgili karar verilmedi
        Peskov: Üslerle ilgili karar verilmedi
        İsrail tankları Dera kırsalında
        İsrail tankları Dera kırsalında
        Asgari ücrette 3. toplantı tarihi belli oldu
        Asgari ücrette 3. toplantı tarihi belli oldu
        Hamile eşini boğarak öldürmüştü
        Hamile eşini boğarak öldürmüştü
        17 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        17 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Veliyle tartışan öğretmen beyin kanaması geçirdi!
        Veliyle tartışan öğretmen beyin kanaması geçirdi!
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        Simay'ın ölümüne 1 metre çapındaki su gideri yol açtı iddiası!
        Simay'ın ölümüne 1 metre çapındaki su gideri yol açtı iddiası!
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        3 gün güneş sonra yağış! İstanbul'a da yağmur geliyor
        3 gün güneş sonra yağış! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        Antik Mısır mezarındaki tasvir 'Marge Simpson'a benzetildi
        Antik Mısır mezarındaki tasvir 'Marge Simpson'a benzetildi
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?

        Benzer Haberler

        Mesleki eğitimden istihdama geçişi AB ortalamasının üzerine çıkarma hedefi
        Mesleki eğitimden istihdama geçişi AB ortalamasının üzerine çıkarma hedefi
        Atay: Suriyeliler ekonomiye ciddi katkılar sağladı
        Atay: Suriyeliler ekonomiye ciddi katkılar sağladı
        Bolu Dağı'nda sis zincirleme kazaya sebep oldu: 6 yaralı
        Bolu Dağı'nda sis zincirleme kazaya sebep oldu: 6 yaralı
        D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişindeki zincirleme trafik kazasında 6 kişi ya...
        D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişindeki zincirleme trafik kazasında 6 kişi ya...
        Yaşadığı iş hanının deposunda ölü bulundu
        Yaşadığı iş hanının deposunda ölü bulundu
        Gerede'de çıkan yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi
        Gerede'de çıkan yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi