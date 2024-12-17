Bolu'da apartman otoparkındaki 2 araç çıkan yangında hasar gördü

Bolu'da bir apartmanın otoparkındaki minibüste başlayıp yanındaki cipe sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kültür Mahallesi Emin Aldemir Sokak'ta bir apartmanın bodrum katındaki otoparkta bulunan minibüste yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.