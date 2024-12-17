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        Bolu'da apartman otoparkındaki 2 araç çıkan yangında hasar gördü

        Bolu'da bir apartmanın otoparkındaki minibüste başlayıp yanındaki cipe sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 21:18 Güncelleme: 17.12.2024 - 21:18
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        Bolu'da apartman otoparkındaki 2 araç çıkan yangında hasar gördü
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        Bolu'da bir apartmanın otoparkındaki minibüste başlayıp yanındaki cipe sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kültür Mahallesi Emin Aldemir Sokak'ta bir apartmanın bodrum katındaki otoparkta bulunan minibüste yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

        Minibüsün kullanılamaz hale geldiği yangında cipte de hasar oluştu.

        Olay sırasında apartmanın ikinci katındaki dairede oturan yaşlı bir kişi ekiplerin çalışmasını dumanlar arasındaki penceresinden bir süre izledi. Bu kişinin yanı sıra binadaki yaşlı bir kadın ve bir çocuk, itfaiye personelince binadan tahliye edildi.

        Yaşlı kişi ve dumandan etkilenen bazı kişiler, ambulansta ayakta tedavi edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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