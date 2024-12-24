Bolu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Bolu'nun Mengen ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Bolu'nun Mengen ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ile Mengen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının etkili olduğu alanlarda yaban hayvanları için besleme çalışması yaptı.
Kamyonetle ormanlık alana getirilen saman balyaları ve besi yemleri, yaban hayvanlarının rahat ulaşılabileceği alanlara bırakıldı.
Hayvanların yiyecek bulmakta zorluk çekebileceği alanlarda yemleme çalışmalarının aralıklarla devam edeceği belirtildi.
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