Kartalkaya'da kar etkili oldu

Bölgedeki 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, hafta içinde yüzde 70-85, hafta sonunda ise yüzde 100 dolulukla hizmet veriyor.

Kayak merkezine gelenler, kar kalınlığının bir metreyi geçtiği pistlerde kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan ve kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezinde gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti.

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