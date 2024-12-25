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        Kartalkaya'da kar etkili oldu

        Türkiye'nin önemli kış turizmi destinasyonlarından Kartalkaya Kayak Merkezi'ne kar yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 13:07 Güncelleme: 25.12.2024 - 13:07
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        Kartalkaya'da kar etkili oldu
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        Türkiye'nin önemli kış turizmi destinasyonlarından Kartalkaya Kayak Merkezi'ne kar yağdı.

        Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan ve kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezinde gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti.

        Kayak merkezine gelenler, kar kalınlığının bir metreyi geçtiği pistlerde kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

        Bölgedeki 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, hafta içinde yüzde 70-85, hafta sonunda ise yüzde 100 dolulukla hizmet veriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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