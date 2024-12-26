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        Down sendromlu genç, mavi kuşağa yükseldiği karatede madalya kovalıyor

        Bolu'da yaşayan down sendromlu Berkay Sarıarslan, maviye kuşağa yükseldiği karatede elde ettiği başarılarına yenilerini eklemek için çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 12:17 Güncelleme: 26.12.2024 - 12:30
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        Down sendromlu genç, mavi kuşağa yükseldiği karatede madalya kovalıyor
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        Bolu'da yaşayan down sendromlu Berkay Sarıarslan, maviye kuşağa yükseldiği karatede elde ettiği başarılarına yenilerini eklemek için çalışıyor.

        Antrenör Faruk Karaman'ın yolu 4 yıl önce, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde eğitim gördüğü dönemde aldığı "Topluma Hizmet Uygulamaları" dersi kapsamında özel bireylerin hayatına dokunma isteği doğrultusunda 18 yaşındaki Berkay Sarıarslan ile kesişti.

        Sarıarslan ile bireysel çalışmalara başlayan Karaman, öğrencisinin özverisinden etkilenerek onu diğer sporcularla çalıştırmaya karar verdi.

        Azimli çalışmalarıyla aradan geçen zamanda mavi kuşağa yükselen Sarıarslan, katıldığı Türkiye şampiyonalarında 2 bronz, 1 gümüş ve 1 altın madalya kazandı.

        Sarıarslan, çok sevdiği karatede kendini geliştirerek parakarate milli takımına girmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        - "Milli takıma girmek istiyorum"

        Antrenör Faruk Karaman, AA muhabirine, genç karatecinin özverili çalışmalarıyla gelişme gösterdiğini söyledi.

        Karaman, Sarıarslan ile 4 yıldır çalıştıklarını belirterek, "Şu anda mavi kuşaktayız. 2022 yılından beri de aktif olarak bölge şampiyonaları ile Türkiye şampiyonalarına katılım sağlıyor. Her katıldığımız şampiyonada madalya kazanıyor. Hedefimiz milli takıma girmek. Milli sporcu belgesini çocuğumuza kazandırmak istiyoruz." dedi.

        Berkay Sarıarslan da karate yapmayı çok sevdiğini söyledi.

        Katıldığı yarışlarda madalya kazandığını dile getiren Sarıarslan, "Madalyalarım var. Arkadaşlarımla aram çok güzel. Evde de çalışıyorum. Antrenman yapıyorum. Milli takıma girmek istiyorum." diye konuştu.

        Anne Nevin Sarıarslan ise oğlunun antrenörü ve karate yapan diğer arkadaşlarının desteğiyle bu sporda başarılı olduğunu dile getirdi.

        Oğlunun antrenörünü çok sevdiğini aktaran Sarıarslan, "Buradaki çocukların yaklaşımı da çok güzel. Berkay'ın öz güveni çok gelişti. Önceden bir şey sorduğumuzda cevap vermezdi. Ama bu sporu yapmaya başlayalı çok farklılaştı, öz güveni arttı." ifadesini kullandı.

        Sarıarslan, oğlunun kendini daha da geliştirerek parakarate milli takımında yer almasını istediklerini kaydetti.

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