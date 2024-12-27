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        Bolu'da doğal gazdan etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı

        Bolu'da doğal gazdan etkilenen aynı aileden 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 10:41 Güncelleme: 27.12.2024 - 10:41
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        Bolu'da doğal gazdan etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı
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        Bolu'da doğal gazdan etkilenen aynı aileden 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Karaçayır Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'ndaki sitede yaşayan Murat Ö. (45) kendisi, eşi ve 3 çocuğunda görülen baş ağrısı ve dönmesi ile mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

        İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk muayenesinde Murat (45), eşi Nesrin (41) ile çocukları Kuzey Mirza (16) Ela (11) ve Güney Ö'nün (12) doğal gazdan etkilendiği belirlendi.

        Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından 5 kişi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

        Öte yandan, ekiplerce yapılan kontrolde, kombinin doğal gaz borusunun yerinde olmadığı tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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