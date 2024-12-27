Bolu'da doğal gazdan etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı

Öte yandan, ekiplerce yapılan kontrolde, kombinin doğal gaz borusunun yerinde olmadığı tespit edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk muayenesinde Murat (45), eşi Nesrin (41) ile çocukları Kuzey Mirza (16) Ela (11) ve Güney Ö'nün (12) doğal gazdan etkilendiği belirlendi.

Karaçayır Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'ndaki sitede yaşayan Murat Ö. (45) kendisi, eşi ve 3 çocuğunda görülen baş ağrısı ve dönmesi ile mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

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