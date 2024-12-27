Bolu'da tutuklu ve hükümlülerin eserleri sergilendi

Bolu'da tutuklu ve hükümlülerin yaptığı resim, süs eşyaları ve tabloların yer aldığı sergi açıldı.

Elmalık mevkisinde bulunan bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide tutuklu ve hükümlülerin, cezaevi yönetimi ve Bolu Halk Eğitim Merkezince açılan filografi yapım tekniği, takı tasarım, resim, dekoratif ahşap ve taş boyama ile ev aksesuarları hazırlama kurslarında yaptıkları ürünler sergilendi.

Serginin açılışı Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Adalet Komisyonu ve Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Tuncay Atakan, Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, adliye ve cezaevi görevlileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından yapıldı.