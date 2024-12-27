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        Bolu'da tutuklu ve hükümlülerin eserleri sergilendi

        Bolu'da tutuklu ve hükümlülerin yaptığı resim, süs eşyaları ve tabloların yer aldığı sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 19:37 Güncelleme: 27.12.2024 - 19:37
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        Bolu'da tutuklu ve hükümlülerin eserleri sergilendi
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        Bolu'da tutuklu ve hükümlülerin yaptığı resim, süs eşyaları ve tabloların yer aldığı sergi açıldı.

        Elmalık mevkisinde bulunan bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide tutuklu ve hükümlülerin, cezaevi yönetimi ve Bolu Halk Eğitim Merkezince açılan filografi yapım tekniği, takı tasarım, resim, dekoratif ahşap ve taş boyama ile ev aksesuarları hazırlama kurslarında yaptıkları ürünler sergilendi.

        Serginin açılışı Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Adalet Komisyonu ve Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Tuncay Atakan, Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, adliye ve cezaevi görevlileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından yapıldı.

        Açılışın ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, sergideki ürünleri inceledi.

        Sergi, 3 gün boyunca ziyarete açık kalacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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