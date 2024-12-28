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        Bolu Dağı Tüneli'nde araç yangını ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde araç yangını, ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 10:55 Güncelleme: 28.12.2024 - 10:55
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        Bolu Dağı Tüneli'nde araç yangını ulaşımı aksattı
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        Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde araç yangını, ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Tünelin Ankara istikametinde seyreden Anıl A. yönetimindeki 41 AGD 123 plakalı panelvanın motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangın nedeniyle yolun Ankara yönünü ulaşıma kapatırken, itfaiye görevlileri yangına müdahale etti.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, araçta hasara yol açtı.

        Bölgede bir süre aksayan ulaşım, aracın kaldırılması ve ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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