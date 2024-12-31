Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğünden "ÇKS'de son gün" hatırlatması

        Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) müracaatını yapmayan çiftçilerin kayıt yaptırması gerektiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 12:10 Güncelleme: 31.12.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğünden "ÇKS'de son gün" hatırlatması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) müracaatını yapmayan çiftçilerin kayıt yaptırması gerektiğini bildirdi.

        İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2025 üretim yılındaki desteklerden yararlanmak için yapılması gereken ÇKS müracaatlarının bugün sona ereceği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

        "Başvurular, üretiminizi kayıt altına almak ve bakanlığımız desteklerinden faydalanmanız için önem arz etmektedir. Başvurular 31 Aralık 2024 Salı sona erecektir. Çiftçilerimizin müracaatlarını e-Devlet Kapısı üzerinden veya ilçe müdürlüklerine giderek yapmaları gerekmektedir. Çiftçilerin mağduriyet yaşamamaları için bugün mesai bitimine kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı!
        Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı!
        Yılbaşında kalp tsunamisine dikkat!
        Yılbaşında kalp tsunamisine dikkat!
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Transfer çıkmaza girdi!
        Transfer çıkmaza girdi!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        Gündelikçi sigortası zamlandı
        Gündelikçi sigortası zamlandı

        Benzer Haberler

        Bolu'da bu yıl 686 yangına müdahale edildi
        Bolu'da bu yıl 686 yangına müdahale edildi
        Bolu'da otomobille çarpışan cipin sürücüsü yaralandı
        Bolu'da otomobille çarpışan cipin sürücüsü yaralandı
        Dedesi, Arda Güler'in çocukluktan gelen futbol aşkını anlattı
        Dedesi, Arda Güler'in çocukluktan gelen futbol aşkını anlattı
        Abant'ta hafta sonu
        Abant'ta hafta sonu
        Doğaseverler beyaza bürünen Gölcük Tabiat Parkı'nda manzaranın tadını çıkar...
        Doğaseverler beyaza bürünen Gölcük Tabiat Parkı'nda manzaranın tadını çıkar...
        Yeniçağa'da aşçılık öğrencileri gastronomi festivalinden madalyayla döndü
        Yeniçağa'da aşçılık öğrencileri gastronomi festivalinden madalyayla döndü