Bolu'da kaçak ve usulsüz avlanan 22 kişiye ceza kesildi
Bolu'da kaçak avlanan ve avlanma usullerine uymayan 22 kişiye para cezası uygulandı.
Bolu'da kaçak avlanan ve avlanma usullerine uymayan 22 kişiye para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Mili Parklar Bolu Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aralık ayında yasa dışı avcılık ve biyokaçakçılığı önlemeye yönelik koruma kontrol faaliyetleri yürütüldü.
Denetlenen 179 avcıdan 22'sine idari yaptırım uygulandı, erekli şartları taşımaya 8 tüfeğe de el konuldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.