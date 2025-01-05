Bolu'da cam balkonda sıkışan baykuş kurtarıldı
Bolu'da cam balkonda sıkışan baykuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bolu'da cam balkonda sıkışan baykuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sümer Mahallesi 2880. Sokak'ta bir apartman dairesinin cam balkon kısmında baykuşun sıkıştığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerinin yaptığı çalışmayla baykuş bulunduğu yerden kurtarılarak doğaya salındı.
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