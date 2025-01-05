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        Bolu'da cam balkonda sıkışan baykuş kurtarıldı

        Bolu'da cam balkonda sıkışan baykuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 17:02 Güncelleme: 05.01.2025 - 18:23
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        Bolu'da cam balkonda sıkışan baykuş kurtarıldı
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        Bolu'da cam balkonda sıkışan baykuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Sümer Mahallesi 2880. Sokak'ta bir apartman dairesinin cam balkon kısmında baykuşun sıkıştığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye erlerinin yaptığı çalışmayla baykuş bulunduğu yerden kurtarılarak doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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