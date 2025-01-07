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        Bolu'da haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

        Bolu'nun Mengen ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 08:48 Güncelleme: 07.01.2025 - 08:48
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        Bolu'da haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
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        Bolu'nun Mengen ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

        Beşler Mahallesi Polat Sitesi'nde yalnız yaşayan Musa Y'den (65) haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

        Bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce girilen evde hareketsiz halde bulunan Musa Y'nin, sağlık personelince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi.

        İncelemelerin ardından Musa Y'nin cenazesi, Mengen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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