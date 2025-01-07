Bolu'da haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Bolu'nun Mengen ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Bolu'nun Mengen ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Beşler Mahallesi Polat Sitesi'nde yalnız yaşayan Musa Y'den (65) haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
Bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce girilen evde hareketsiz halde bulunan Musa Y'nin, sağlık personelince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi.
İncelemelerin ardından Musa Y'nin cenazesi, Mengen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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