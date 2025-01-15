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        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 09:13 Güncelleme: 15.01.2025 - 09:53
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        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü.

        Kara yolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis ve sağanak etkili oldu.

        Sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi bölgede yer yer 40 metreye kadar düştü.

        Güzergahta görev yapan trafik ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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