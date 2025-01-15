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        Bolu'da ev sahibi tartıştığı kiracısını silahla yaraladı

        Bolu'da ev sahibi, tartıştığı kiracısını silahla yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 16:50 Güncelleme: 15.01.2025 - 16:55
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        Bolu'da ev sahibi tartıştığı kiracısını silahla yaraladı
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        Bolu'da ev sahibi, tartıştığı kiracısını silahla yaraladı.

        Çıkınlar Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde, ev sahibi N.G, oğlu E.G. ve kiracısı M.Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışma sonucu ev sahibi N.G'nin silahını çıkarması üzerine M.Ş. kaçmaya başladı. N.G. peşinden gittiği kiracıya ateş etti.

        Kurşunların isabet ettiği M.Ş. bacağından yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı kiracı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Ev sahibi N.G. ile oğlu E.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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