Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu

Güzergahta görev yapan trafik ve kara yolları ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Kara yolunun Bolu geçişinde Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

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