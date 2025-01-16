Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Çetinkaya, gazetecilerle buluştu

Geçen yıl sorumluluk sahalarında bulunan alanlarda gerçekleştirilen faaliyetlerden bahseden Çetinkaya, yıl sonunda hazırlanan bütçe kapsamında 2025 yılı için de bir yol haritası hazırladıklarını kaydetti.

Çetinkaya, İl Özel İdaresinde düzenlenen toplantıda, 2024 yılında yapılan çalışmalar ile 2025 planlamaları hakkında bilgi verdi.

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