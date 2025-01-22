Bolu'daki otel yangınında yaralananların tedavileri sürüyor

Yangın sonrası olay yerinde kurulan sahra hastanesinde ve kentteki çeşitli hastanelerde müdahale edilen toplam 44 yaralı ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaralılardan 19'unun servislerde tedavisi yapılıyor. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan 1 kişinin tedavisi ise yoğun bakımda devam ediyor.

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