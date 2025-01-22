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        Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden doktora çalıştığı hastanede veda töreni

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında yaşamını yitiren Dr. Enes Gültekin için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 13:50 Güncelleme: 22.01.2025 - 13:50
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        Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden doktora çalıştığı hastanede veda töreni
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        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında yaşamını yitiren Dr. Enes Gültekin için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi.

        Dün merkezdeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitiren Gültekin için çalıştığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nin bahçesinde yapılan törene, doktorun yakınlarının yanı sıra mesai arkadaşları ve sağlık çalışanları katıldı.

        Hastane morguna getirilen Gültekin'in naaşı yapılan duanın ardından cenaze aracına konuldu.

        Gültekin'in naaşı, yakınları, mesai arkadaşları ve hastane çalışanlarından helallik istenmesinin ardından cenaze namazının kılınacağı Kalıcı Konutlar Camisi'ne götürüldü.

        - "Çok değerli bir kardeşimizdi"

        Gültekin'in çalışma arkadaşı Murat Kemal Keskin, Enes Hoca ile mesai yaptıklarını belirterek, "Beraber çalıştık. Beraber güldük ağladık. Çok değerli bir kardeşimizdi. İyi bir insandı. Herkese yardımcı olmaya çalışırdı. Güzel bir kardeşimizi kaybettik. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz." dedi.

        Mesai arkadaşı Yeşim Alkan da Gültekin'in çok iyi bir insan olduğunu anlatarak, "Bu zamana kadar hiçbir kötülüğünü, zararını, bir insanı kırdığını görmedim. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

        Hastanenin güvenlik görevlisi Aydın Ağır da Gültekin'in hastaların ve personelinin çok sevdiği bir hoca olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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