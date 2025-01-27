Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekibi, Grand Kartal Otel'de inceleme yaptı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personelinden oluşan ekip, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yanan otelde incelemelerde bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personelinden oluşan ekip, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yanan otelde incelemelerde bulundu.
Kayak merkezinde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin soruşturma sürüyor.
Kayak merkezine gelen 5 Bakanlık personelinden oluşan inceleme ekibi, güvenlik önlemleri alınmasının ardından otele girdi.
Yangın mahallinde yaklaşık 1,5 saat inceleme yapan ekip, daha sonra bölgeden ayrıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.