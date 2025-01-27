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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekibi, Grand Kartal Otel'de inceleme yaptı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personelinden oluşan ekip, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yanan otelde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 12:50 Güncelleme: 27.01.2025 - 12:52
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekibi, Grand Kartal Otel'de inceleme yaptı
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personelinden oluşan ekip, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yanan otelde incelemelerde bulundu.

        Kayak merkezinde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin soruşturma sürüyor.

        Kayak merkezine gelen 5 Bakanlık personelinden oluşan inceleme ekibi, güvenlik önlemleri alınmasının ardından otele girdi.

        Yangın mahallinde yaklaşık 1,5 saat inceleme yapan ekip, daha sonra bölgeden ayrıldı.

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