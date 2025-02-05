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        Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar ve sis etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 10:58 Güncelleme: 05.02.2025 - 10:58
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        Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar ve sis etkisini gösterdi.

        Hafif kar yağışı ve yer yer etkili olan sis nedeniyle kara yolunun Bolu Dağı geçişinde görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

        Yol kenarları kar tutan bölgede, ulaşımda aksama yaşanmıyor.

        Kara yolunun Düzce kesiminde Karanlıkdere, Bakacak, Taşaltı ve Darıyeri Hasanbey mevkilerinde kar ve sis nedeniyle sürücüler dikkatli ilerledi.

        Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka gişeleri ile Gümüşova rampaları arasında da kar etkili oldu.

        Kara yolları ekipleri tarafından güzergahlarda karla mücadele çalışması yürütülüyor.

        Öte yandan Bolu kent merkezinde de kar yağışı görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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