Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki zincirleme kaza ulaşımı aksatıyor

Kazada bir kişi yaralanırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesimi viyadükler mevkisinde tır, hafif ticari araç ve otomobillerden oluşan 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

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