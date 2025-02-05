Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki zincirleme kaza ulaşımı aksatıyor

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde 10 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 19:05 Güncelleme: 05.02.2025 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki zincirleme kaza ulaşımı aksatıyor
        ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde 10 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

        Alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesimi viyadükler mevkisinde tır, hafif ticari araç ve otomobillerden oluşan 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

        Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, bölgeye sağlık, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada bir kişi yaralanırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Öte yandan ulaşım Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        İstanbul'da kar yağışı!
        İstanbul'da kar yağışı!
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        5 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        5 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı
        Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı
        Aksungur İHA’ya kritik alanlarda özel görev
        Aksungur İHA’ya kritik alanlarda özel görev
        Lemina G.Saray için İstanbul'da!
        Lemina G.Saray için İstanbul'da!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        "Burnumu takma zannetti"
        "Burnumu takma zannetti"
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez

        Benzer Haberler

        Galatasaray'a Bolu'da çiçekli karşılama
        Galatasaray'a Bolu'da çiçekli karşılama
        Galatasaray kafilesi Bolu'ya geldi
        Galatasaray kafilesi Bolu'ya geldi
        Kartalkaya'daki otel yangınında yaralanan 2 kişi taburcu edildi
        Kartalkaya'daki otel yangınında yaralanan 2 kişi taburcu edildi
        Bolu'da kaçak ve usulsüz avlanan 18 kişiye para cezası uygulandı
        Bolu'da kaçak ve usulsüz avlanan 18 kişiye para cezası uygulandı
        GÜNCELLEME - Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 2 şüph...
        GÜNCELLEME - Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 2 şüph...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otelin sahibinin eşine yurt dışı çıkış yasa...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otelin sahibinin eşine yurt dışı çıkış yasa...