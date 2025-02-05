Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki zincirleme kaza ulaşımı aksatıyor
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde 10 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde 10 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesimi viyadükler mevkisinde tır, hafif ticari araç ve otomobillerden oluşan 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, bölgeye sağlık, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Kazada bir kişi yaralanırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan ulaşım Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
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