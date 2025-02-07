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        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla panel düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:13 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:13
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        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla panel düzenlendi.

        Etkinlik, Yeniçağa Kaymakamlığı, Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) koordinesinde Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

        Panelde, BAİBÜ akademisyenlerinden Prof. Dr. Nusret Karakaya, Doç. Dr. Cihangir Kirazlı ve Doç. Dr. Nursel İkinci, katılımcılara sulak alanlar hakkında bilgi verdi.

        Ayrıca, Yeniçağa Gölü'nde yaşayan ve konaklayan kuşlar ile endemik bitkiler ve sulak alanların önemi anlatıldı.

        - Aşçı adaylarına ekmek eğitimi verildi

        Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik ekmek ve ekmek çeşitleri konusunda eğitim verildi.

        Okulun yiyecek ve içecek bölümünde eğitim gören öğrencilere yönelik eğitime katılan ekmek ustası Selim Yerli ve öğretmenler, ekmek çeşitleri, yapım aşamaları ve ekmeğin yapımındaki incelikler konusunda bilgi verdi.

        Öğrencilerin uygulamalı olarak katıldığı eğitimde pişirilen ekmekler, okuldaki diğer öğrencilere ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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