Bolu'da "Biz Bir Takımız" projesi sürüyor

Bolu'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Biz Bir Takımız" projesi devam ediyor.

İl müdürlüğü tesislerinde devam eden proje, gençlerin hem kendilerini hem de birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlamayı, spor aracılığıyla birlikte yaşama kültürünü geliştirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda öğrencilere yönelik 17 hafta boyunca haftada ikişer saat spor ve sosyal uyum eğitimleri düzenleniyor.

Proje, aile bilgilendirme etkinlikleri ve öğrenciler arasında karşılıklı il ziyaretlerini de içeriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, öğrencileri ziyaret ederek, yetklililerden bilgi aldı.