Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da "Biz Bir Takımız" projesi sürüyor

        Bolu'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Biz Bir Takımız" projesi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 17:40 Güncelleme: 08.02.2025 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da "Biz Bir Takımız" projesi sürüyor
        ABONE OL

        Bolu'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Biz Bir Takımız" projesi devam ediyor.

        İl müdürlüğü tesislerinde devam eden proje, gençlerin hem kendilerini hem de birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlamayı, spor aracılığıyla birlikte yaşama kültürünü geliştirmeyi hedefliyor.

        Bu kapsamda öğrencilere yönelik 17 hafta boyunca haftada ikişer saat spor ve sosyal uyum eğitimleri düzenleniyor.

        Proje, aile bilgilendirme etkinlikleri ve öğrenciler arasında karşılıklı il ziyaretlerini de içeriyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, öğrencileri ziyaret ederek, yetklililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        'Sigaraya başlama yaşı düştükçe bağımlılık artıyor'
        'Sigaraya başlama yaşı düştükçe bağımlılık artıyor'
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kanat bekler için yoğun mesai
        Kanat bekler için yoğun mesai
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Lemina’nın haberi vardı
        Lemina’nın haberi vardı
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Devler onun peşindeydi!
        Devler onun peşindeydi!
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
        Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
        Norovirüs salgını uyarısı!
        Norovirüs salgını uyarısı!
        'Sosyal' maganda!
        'Sosyal' maganda!
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri

        Benzer Haberler

        Karın etkili olduğu Bolu'da yılkı atlarına yem bırakıldı
        Karın etkili olduğu Bolu'da yılkı atlarına yem bırakıldı
        Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 22 oldu
        Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 22 oldu
        Kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarpan motosikletli, minibüsün a...
        Kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarpan motosikletli, minibüsün a...
        Bolu'da zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü öldü
        Bolu'da zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü öldü
        Bolu'da bir kişi bıçakla yaralandı
        Bolu'da bir kişi bıçakla yaralandı
        Göynük'te sahipsiz hayvanlar için yem bırakıldı
        Göynük'te sahipsiz hayvanlar için yem bırakıldı