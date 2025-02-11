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        Bolu'da karla kaplı yaylalara yılkı atları için yem bırakıldı

        Bolu'da kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları için besleme çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 10:45 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:45
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        Bolu'da karla kaplı yaylalara yılkı atları için yem bırakıldı
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        Bolu'da kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları için besleme çalışması yapıldı.

        Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Bolu Dağı'nda kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği At Yaylası bölgesinde bulunan yılkı atlarının beslenmesi için harekete geçti.

        Kar nedeniyle doğada yem bulmakta zorlanan yılkı atları için ekipler tarafından yemleme çalışması gerçekleştirildi.

        Ekipler tarafından yılkı atlarının yoğun bulunduğu alanlara saman balyası ve havuç bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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