Boluspor, teknik direktör Arif Ufuk Kahraman ile yollarını ayırdı

Boluspor, ligin 5'inci haftasında takımın başına getirdiği Kahraman ile çıktığı 19 maçta 8 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlikle 28 puan topladı.

Kahraman'a hizmetlerinden dolayı teşekkür edilen paylaşımda, kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dilendi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, teknik direktör Kahraman ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

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