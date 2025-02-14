Boluspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarına başladı
Trendyol 1. Lig takımlarından Geosis Boluspor, sahasında konuk edeceği Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarına başladı.
Trendyol 1. Lig takımlarından Geosis Boluspor, sahasında konuk edeceği Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarına başladı.
Bolu ekibi, kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde, teknik direktör Yalçın Koşukavak koordinesinde antrenman yaptı.
Antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra teknik ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasındaki Geosis Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı, 16 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak.
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