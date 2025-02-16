Bolu'da 3 taraftarı bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Anadolu Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisinde dün iki spor kulübü taraftarlarının sözlü tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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