Bolu'da 3 taraftarı bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
Bolu'da iki taraftar grubu arasında çıkan kavgada 3 taraftarı bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Bolu'da iki taraftar grubu arasında çıkan kavgada 3 taraftarı bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Anadolu Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisinde dün iki spor kulübü taraftarlarının sözlü tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.