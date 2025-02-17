Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da taraftarlar arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

        Bolu'daki dinlenme tesisinde taraftarlar arasında çıkan kavgada yaralanan 7 kişinin tedavi altına alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 21:24 Güncelleme: 17.02.2025 - 21:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da taraftarlar arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Bolu'daki dinlenme tesisinde taraftarlar arasında çıkan kavgada yaralanan 7 kişinin tedavi altına alındığı bildirildi.

        Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 17.30 sıralarında Anadolu Otoyolu üzerindeki dinlenme tesisinde, bir spor kulübünün taraftarları arasında mola esnasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, yaralıların Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine sevk edilerek tedavi altına alındıkları kaydedildi.

        Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Güran cinayetinde sıcak gelişme
        Güran cinayetinde sıcak gelişme
        Sendikada silahlı saldırı!
        Sendikada silahlı saldırı!
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        17 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        17 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu!
        Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu!
        Önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı verildi
        Önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı verildi
        Almanya'da seçimlerde son durum ne?
        Almanya'da seçimlerde son durum ne?
        TFF'den derbi için başkanlara çağrı!
        TFF'den derbi için başkanlara çağrı!
        Rusya: ABD, Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olabilir
        Rusya: ABD, Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olabilir