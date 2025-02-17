Bolu'da taraftarlar arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, yaralıların Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine sevk edilerek tedavi altına alındıkları kaydedildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 17.30 sıralarında Anadolu Otoyolu üzerindeki dinlenme tesisinde, bir spor kulübünün taraftarları arasında mola esnasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

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