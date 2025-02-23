Göynük'te çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
Bolu'nun Göynük ilçesinde iki katlı evden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Bolu’nun Göynük ilçesinde iki katlı evden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Karaardıç Köyü Hebirler Mahallesi'nde Mehmet A'ya ait iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Göynük Belediyesi ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.