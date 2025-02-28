Bolu'da doğal gazdan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı

Çavuşlar Mahallesi Çayır Sokak'ta ikamet eden Şaban O. (73) ile Havva O. (44), baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

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