Bolu'da doğal gazdan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde doğal gazdan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde doğal gazdan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.
Çavuşlar Mahallesi Çayır Sokak'ta ikamet eden Şaban O. (73) ile Havva O. (44), baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Doğal gazdan etkilendiği değerlendirilen 2 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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