Bolu'da araç satışında dolandırıcılık yapan 3 sanığa hapis ve para cezası

Bolu'da araç satışında dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanığa, 7 yıl 6'şar ay hapis ve toplam 5 milyon 625 bin lira para cezası verildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ali H, Dursun U. ve Cüneyt K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mağdur Serdar Ş. ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanıklar haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis ve toplam 5 milyon 625 bin lira para cezasına çarptırılmasına hükmetti.