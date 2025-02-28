Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da araç satışında dolandırıcılık yapan 3 sanığa hapis ve para cezası

        Bolu'da araç satışında dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanığa, 7 yıl 6'şar ay hapis ve toplam 5 milyon 625 bin lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 13:09 Güncelleme: 28.02.2025 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da araç satışında dolandırıcılık yapan 3 sanığa hapis ve para cezası
        ABONE OL

        Bolu'da araç satışında dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanığa, 7 yıl 6'şar ay hapis ve toplam 5 milyon 625 bin lira para cezası verildi.

        Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ali H, Dursun U. ve Cüneyt K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mağdur Serdar Ş. ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Son sözleri sorulan sanıklar haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanıkların "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis ve toplam 5 milyon 625 bin lira para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boncuk dehşetinde karar! 12 yaşındaki çocuğu ezmişti!
        Boncuk dehşetinde karar! 12 yaşındaki çocuğu ezmişti!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        Yakıt tankeri patladı! Can kayıpları var
        Yakıt tankeri patladı! Can kayıpları var
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        Hakimden üst mahkemeye "Beni davadan alın" yazısı
        Hakimden üst mahkemeye "Beni davadan alın" yazısı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2024 büyüme rakamları açıklandı
        2024 büyüme rakamları açıklandı
        Miras davasında yeni gelişme
        Miras davasında yeni gelişme
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        ABD'den İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklama
        ABD'den İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklama
        "Gezegen geçidi": 2040'a kadar olmayacak
        "Gezegen geçidi": 2040'a kadar olmayacak

        Benzer Haberler

        Bolu'da doğal gazdan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı
        Bolu'da doğal gazdan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı
        Bolu'da resim ve motiflerle bezeli köy camisi restorasyonla eski ihtişamına...
        Bolu'da resim ve motiflerle bezeli köy camisi restorasyonla eski ihtişamına...
        Oğlunu ağlatan çocuğu aracı ile ezen kadına 2 yıl 11 ay hapis cezası
        Oğlunu ağlatan çocuğu aracı ile ezen kadına 2 yıl 11 ay hapis cezası
        Bolu'da kafası bidona sıkışan sahipsiz köpek kurtarıldı
        Bolu'da kafası bidona sıkışan sahipsiz köpek kurtarıldı
        TBMM Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Grand Kartal Otel'...
        TBMM Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Grand Kartal Otel'...
        Meclis araştırma komisyonu, Grand Kartal Otel'de inceleme yaptı
        Meclis araştırma komisyonu, Grand Kartal Otel'de inceleme yaptı