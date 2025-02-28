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        Bolu'da iftar sofraları kurulacak

        Vakıflar Genel Müdürlüğünce ramazan dolayısıyla Bolu'da kurulan çadırda günlük 500 kişiye iftar verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 14:45 Güncelleme: 28.02.2025 - 15:33
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        Bolu'da iftar sofraları kurulacak
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        Vakıflar Genel Müdürlüğünce ramazan dolayısıyla Bolu'da kurulan çadırda günlük 500 kişiye iftar verilecek.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geleneksel iftar sofralarının kurulduğu kaydedildi.

        Açıklamada, ülke çapındaki Vakıflar Bölge Müdürlükleri ile bağlı illerde, şehirlerin merkezi konumunda, ulaşımı kolay, birçoğu büyük camilerin avlularında olmak üzere binlerce kişinin Vakıflar Genel Müdürlüğü iftar sofralarında buluşacağı ifade edildi.

        İftar sofralarının ramazan boyunca hizmet vereceği aktarılan açıklamada, bu çerçevede Ankara Bölge Müdürlüğünce 5'i Ankara'da 4'ü Bolu, Çankırı, Düzce ve Kırıkkale'de olmak üzere toplam 9 yerde iftar sofralarının kurulacağı belirtildi.

        Açıklamada, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Şehir Kampüsü Meslek Yüksekokulu Yemekhanesinde ramazan boyunca açık olacak iftar sofralarına çocuk, genç, yaşlı tüm vatandaşlar davet edildi.

        - Bolu'da her gün 3 bin 750 kişilik iftar yemeği verilecek

        Bolu Müftüsü Hüseyin Demirtaş, kentte sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler tarafından 5 farklı noktada toplam 3 bin 750 kişilik iftar yemeği verileceğini söyledi.

        Demirtaş, Türkiye Diyanet Vakfı Bolu Şubesi Kitapevinde düzenlediği basın toplantısında ramazan ayıyla ilgili yapılan hazırlıklara yönelik açıklamalarda bulundu.

        Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl ramazanın temasını "İyilik Ayı Ramazan" olarak belirlediğini aktaran Demirtaş, ramazan süresince Bolu'da yapılacak programlar hakkında bilgi verdi.

        Demirtaş, kentteki 11 camide farklı tarihlerde enderun usulüyle teravih kılınacağını dile getirerek, 5 camide ise hatimli teravih namazının eda edileceğini kaydetti.

        İftar programları hakkında da bilgiler veren Demirtaş, Bolu Diyanet Vakfı ve Yıltaş Vakfının Büyük Cami Mahallesi'ndeki düğün salonunda 750 kişilik, Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Kültür Mahallesi'nde 500 kişilik, Kızılayın Atatürk Orman Parkı'nda 500 kişilik, Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Gültekin ve Güner ailelerinin yakınlarının Karaçayır Mahallesi'nde 500 kişilik, Bolu Belediyesinin ise Kardelen Meydanı'nda 1500 kişilik olmak üzere her gün toplam 3 bin 750 kişiye iftar verileceğini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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