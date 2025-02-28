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        Bolu'da öğrencilerden büyüklerine videolu "sigarayı bırakma" mesajı

        Bolu'da ilkokul öğrencileri, hazırladıkları video kliple büyüklerine sigarayı bırakma mesajı verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 16:02 Güncelleme: 28.02.2025 - 16:02
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        Bolu'da öğrencilerden büyüklerine videolu "sigarayı bırakma" mesajı
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        Bolu'da ilkokul öğrencileri, hazırladıkları video kliple büyüklerine sigarayı bırakma mesajı verdi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Bolu 60. Yıl İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle sigaranın zararlarına dikkati çekmek ve büyüklerine sigarayı bırakma mesajı vermek için video klip hazırladı.

        Öğrencilerin "Bazen seni öperken ciğerlerine zarar veren o kokuyu alıyorum ve çok üzülüyorum", "En güzel şarkılarımı seninle söylemek istiyorum", "Nefes nefese kalmadığın oyunlar oynamak istiyorum." gibi mesajlarının yer aldığı video klip, Milli Eğitim Müdürlüğünce sosyal medyada paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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