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        14 yaşındaki çocuğun vurduğu kadın, bebeğini kaybetti!

        Tekirdağ'da dehşet dolu anlar yaşandı. Olayda bir kavga sırasında 14 yaşındaki çocuk tarafından vurulan 9 aylık hamile H.D., ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın bebeğini kaybetti. Ağır yaralanan H.D.'nin tedavisi sürürken, iki kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 14:53 Güncelleme: 28.02.2025 - 14:54
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        14 yaşındaki çocuğun vurduğu kadın, bebeğini kaybetti!
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kavga ettiği kadının akrabası S.D. (14) tarafından tabancayla vurulan 9 aylık hamile H.D. (29) ağır yaralandı, karnındaki bebek hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine olay, Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'nde meydana geldi. H.D. ve D.B. (25) adlı kadınlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Tartışma sırasında D.B., yanında bulunan tabancayla havaya ateş açtı. Bu sırada D.B.'nin akrabası olan S.D. de olaya karıştı. S.D., D.B.'nin elinden aldığı tabanca ile H.D.'yi vurdu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 9 aylık hamile H.D.'nin karnındaki bebeğin öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan H.D.'nin tedavisi sürürken, D.B. ile S.D. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikte tutuklandı.

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