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        Bolu Dağı ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi ile Karabük'ün yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 10:31 Güncelleme: 03.03.2025 - 10:31
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        Bolu Dağı ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi ile Karabük'ün yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kara yolunun Bolu kesiminde yer alan Abant Kavşağı, Seymenler ve Elmalık mevkileri ile Düzce kısmında bulunan Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

        Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede etkisini gösteren sis, görüş mesafesini düşürüyor.

        Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması yürüttüğü bölgede ulaşımda aksama yaşanmıyor.

        Öte yandan Karabük'te kentin yüksek kesimlerinde başlayan sağanak, yerini kara bıraktı.

        Yağışın ardından Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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