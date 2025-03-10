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        Paraşüt tutkunları Abant'ta atlayış yaptı

        Bolu Abant Gölü Milli Parkı'ndaki yaylada yamaç paraşütü atlayışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 10:32 Güncelleme: 10.03.2025 - 10:32
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        Paraşüt tutkunları Abant'ta atlayış yaptı
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        Bolu Abant Gölü Milli Parkı'ndaki yaylada yamaç paraşütü atlayışı gerçekleştirildi.

        Milli parka gelen yamaç paraşütü tutkunu Egemen Aydoğan ve beraberindeki Emirhan Gürer, tandem paraşütü ile Örencik Yaylası'nda hazırlık yaptı. Rüzgarın atlayış için elverişli olmasıyla ikili semaya süzüldü.

        Aydoğan, AA muhabirine, havaların ısınmasıyla Abant'ta atlayış yapmaya başladıklarını belirterek, "Abant, doğasıyla insanı adeta kendine çekiyor. Doğanın büyüleyen güzelliğini havadan seyretmek çok güzel. Bu güzellikleri herkesin gelip görmesi gerek." ifadelerini kullandı.

        Yamaç paraşütü atlayışları için bölgenin ideal bir yer olduğunu dile getiren Aydoğan, bu sporu yapmak isteyen herkesi Abant'a davet etti.

        Bu arada Aydoğan, atlayış süresince üzerinde süzüldükleri kısmen karla kaplı ormanlar ile yüzeyi buz tutmuş göletin oluşturduğu kış manzaralarını kamerayla kaydetti.

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